Köprüden uçup boru hattını kırdı, hastanede düştüm dedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hastaneye düşme şikayetiyle başvuran yaralının, aracıyla köprüden uçup içme suyu boru hattını kopardığı ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Efeler ilçesi ile Kızılcaköy Mahallesini birbirine bağlayan tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan F.C., kendi kullandığı 09 AJ 574 plakalı otomobiliyle tali yoldan Efeler ilçesine doğru seyrederken aracın kontrolünü kaybedince köprüden aşağıya uçtu. Mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayan boru hattını koparan hasarlı aracını olay yerinde bırakan F.C., evine döndü. Sabah vücudunda ağırlar hisseden F.C., evde düştüğünü beyan ederek Aydın Devlet Hastanesi acil servisine müracaat etti.

Araç bulununca yalanı ortaya çıktı

Tali yoldan geçen vatandaşlar, köprüden uçup askıda kalan aracı fark edince durumu polise haber verdi. Aracı kullanan kişinin F.C. olduğunu belirleyen polis ekipleri, ortadan kaybolan sürücüye hastane acilindeki giriş kaydından ulaştı. Düştüğünü belirten ancak trafik kazasına karıştığı tespit edilen F.C., hakkında işlem yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kopan içme suyu hattındaki arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.