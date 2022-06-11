Koray Avcı, sahne performansı ile Koçarlı''yı salladı

sü düzenlenen Koçarlı Çam Fıstığı, İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Festivali'nin ilk günü görkemli açılışın ardından ünlü sanatçı Koray Avcı muhteşem konseriyle Koçarlı'yı salladı.

Koçarlı Cumhuriyet Meydanını dolduran binlerce hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar şarkılarını söyleyen Koray Avcı, unutulmaz eserlerinden seslendirerek Koçarlılılara ve Koçarlı'ya gelen hayranlarına müzik dolu unutulmaz bir festival akşamı yaşattı. Hayranlarıyla hep birlikte şarkılar söyleyen Koray Avcı, sahne performansıyla göz doldurdu. Binlerce hayranıyla gece boyunca şarkılarını seslendiren Koray Avcı, kendi şarkılarının yanı sıra arabesk şarkılarla da sevenlerini mest ederken hareketli şarkılarla da konseri izleyeme gelen binleri oynattı. Farklı müzik tarzlarını kendine has yorumlarıyla üç saat boyunca seslendiren Koray Avcı gecenin finalinde izleyicilere teşekkür etti. Konser sonunda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, günün anısında Koray Avcı'ya Yöresel Ürünler Festivaline katılım ve katkılarından dolayı plaket, çiçek ve yöresel ürünlerden oluşan paket hediye etti.

Başkan Kaplan, “Koray Avcı'ya sevgili ekibine çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir performans sergiledi. Emeklerine sağlık” diyerek ünlü sanatçıya teşekkür etti. Koçarlı Yöresel Ürünler Festivali'nin ikinci gününde ise Tuğçe Kandemir hayranları ile buluşacak, 3'ncü gün ise Aleyna Tilki Koçarlılı hayranları ile buluşacak.