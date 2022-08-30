Korkulukları aşan itfaiye erleri trendeki yangına müdahale etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yük treninde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin demir korkulukların altından sürünerek geçip müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Denizli istikametine doğru ilerleyen yük treninde Nazilli Garı'na geldiği anda yangın meydana geldi. Lokomotifin altından çıkan dumanları fark eden makinist treni durdurarak hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, trendeki yangına müdahale için demir korkulukların altından geçti. Yangın tüpleriyle zamanında müdahale ile alevler mazot tankına ulaşmadan söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından yük treni başka bir tren ile bulunduğu yerden çekildi.