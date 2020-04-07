Körler Derneği, üyelerini görüntülü olarak uyardı

Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelen Korona virüsü ve ‘Evde kal' çağrılarına ilginç destekler de gelmeye başladı. Aydın'da faaliyet gösteren Körler Derneği ilginç bir faaliyete imza atarak üyelerini görüntülü olarak uyardı.

Dernek Başkanı Bayram Özen, yakınlarının yardımı ile hazırladığı görüntülü anonsa ile üyelerine ‘Evde kal, sağlıklı kal' diye seslendi. Yaşı uygun olsa da mecbur kalmadıkça kimsenin evden çıkmamasını isteyen Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, görüntülü olarak gönderdiği mesajında bu süreçte hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.