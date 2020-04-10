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Korona hastalarından özel hastanelerde pandemi süresince ek ücret alınmayacak

19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle hastalardan özel hastanelerde pandemi süresince ek ücret alınmayacağını belirtti.


Dr. Hakan Karagözlü; “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na 1 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğumuz yazılı çağrıya yanıt gecikmedi. Covid-19 hastalara özel hastanelerde yaşatılan mağduriyet bir nebze olsun azalacak. Resmi Gazete'nin 9 Nisan 2020 tarihli sayısında yayımlanan ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' ile ‘Pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri' acil hal tanımı kapsamına alınmıştır. Böylece, pandemi nedeniyle başvuran hastalarla ilgili olarak ilgili hastaneler SGK'ye yalnızca sağlık hizmet bedeli faturalandırabilecektir. Bunun yanı sıra, yapılan bir başka düzenleme ile ‘Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri' ilave ücret alınamayacak işlemler listesine eklenmiştir. Bu düzenleme nedeniyle artık, hiçbir özel hastene pandemi hastalarımızdan ilave ücret talep edemeyecektir” dedi.

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