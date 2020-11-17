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Korona virüs Aydın'da bir can daha aldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 40 yaşındaki Mehmet Topçu Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 40 yaşındaki Mehmet Topçu Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozdoğan Müfrezesi'nde görevli 40 yaşındaki Mehmet Topçu Korona virüs dolayısıyla tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Topçu'nun vefatı tüm sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

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