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Korona virüs Bozdoğan'da can aldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Raşit Yıldızsoy yakalandığı Korona virüse yenik düştü.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Raşit Yıldızsoy yakalandığı Korona virüse yenik düştü.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülke genelinde 18 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs can almaya devam ediyor. Bozdoğan Belediyesi'nden emekli Raşit Yıldızsoy bir süre evinde rahatsızlandı. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Yıldızsoy'a Korona virüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Yıldızsoy Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen durumu ağırlaşan Yıldızsoy kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Yıldızsoy'un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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