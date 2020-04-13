İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs görülen Çallı'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

AYDIN (İHA) – Korona virüs vakasının görüldüğü Koçarlı’nın Çallı Mahallesi’nde muhtarlık binası başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları ve yollar Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

AYDIN (İHA) – Korona virüs vakasının görüldüğü Koçarlı'nın Çallı Mahallesi'nde muhtarlık binası başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları ve yollar Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.


Korona virüs salgınına karşı tedbirler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını mahallelerde de sürdürüyor. Koçarlı'nın Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ve kardeşinde görülen korona virüs vakası sebebiyle mahallede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. Diğer taraftan Aydın'ın diğer ilçelerinde olduğu gibi Koçarlı'nın mahallelerinde de vatandaşların ekmek ihtiyacı büyükşehir belediyesinin bir kuruluşu olan halk ekmek tarafından karşılandı.


Vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederken ilçede Çallı Mahallesi'nin yanı sıra Çakırbeyli ve Çulhalar mahallelerinde de dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.