Korona virüs ile mücadele kapsamında bir ilk

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un öncülüğü ve desteği ile oluşturulan COV-DET ile birlikte Korona virüs tanısı alan ya da temasta bulunan vatandaşların ihtiyaç duyduğu tedaviyi alması, kontrollerinin sağlanması ve bu hizmetleri alırken hastalık ile maruziyet olmayan vatandaşların korunması amaçlanıyor. Korona virüs tanısı konulan ya da temasta bulunan vatandaşların karantina sürecinde ve filyasyon sırasında tespit edilen pozitif vakaların nakil, ilaç temini, COVID-19 sağlık kontrolü ve benzeri gibi her türlü sağlık ihtiyaçları COV-DET birimi tarafından vatandaşın ikamet ettiği veya karantina sürecini geçirdiği adrese ulaşılarak birebir karşılanıyor.

"Evinizde yalnız değilsiniz"

Korona virüs tanısı konulan yada temasta bulunarak izolasyona alınan kişilerin evlerinde yalnız olmadıklarını ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Evinizde yalnız değilsiniz. İzolasyon tedbiri uygulanan vatandaşlarımızın kendi ve sevdiklerini korumak adına gösterdiği hassasiyet bu dönem de çok önem arz etmektedir. Gerek COV-DET gerekse psikososyal destek hatlarımız ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir. Covid Çağrı Destek ve Transfer Birimi'nden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 0256 252 2002, Psikososyal Destek Birimi'nden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 0256 213 5000 ve 0256 213 5001 Dahili 1315-1316 hatlardan birimlerimize ulaşabilirler" dedi.