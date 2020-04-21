Korona virüs ile mücadelede yönlendirme uygulaması

Denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otogarda kurulan Salı Pazarı'na yönlendirme tabelaları yerleştirdi.

Kuşadası Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında otogara taşınan Salı Pazar'ında yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Alana, Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından üzerinde “Lütfen Ok Yönünde İlerleyerek Alış verişinizi Seri Bir Şekilde Gerçekleştiriniz” yazılı yönlendirme tabelaları yerleştirildi. Pazarın girişinden başlayarak çıkışına kadar 1'er metre arayla konulan tabelalar sayesinde vatandaşların dikkatleri çekilip alanda daha az vakit geçirmeleri sağlandı. Uygulamanın Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki Kuşadası Belediyesi'ne ait açık otopark alanına taşınan Cuma Pazarı'nda da yapılacağı belirtildi.

Denetimler devam ediyor

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, Salı Pazarı'nda da rutin denetimlerini sürdürdü. Denetimde, pazarın giriş ve çıkışı Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Böylece halkın farklı noktalardan pazara giriş yapmasına izin verilmedi. Halk pazarına alış veriş yapmak için gelenler, alana gruplar halinde tek yerden ve dezenfeksiyon tünelinden geçerek alındı. Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların ateş ölçümünü yaparken, zabıtalar satıcılara maske ve eldiven dağıttı. 65 yaş üzeri kişiler İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında uyarılarak evlerine gönderildi. Tezgah ve kişiler arası sosyal mesafeyi de kontrol eden zabıtalar, böylece güvenli bir pazar ortamı oluşturdu.

“Kurallara harfiyen uyalşım"

Pazar yerlerinde denetimin aralıksız süreceğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Koronavirüs ile ancak birlikte hareket edip kurallara harfiyen uyarsak başa çıkabiliriz. Salgına karşı ilçemizde bizler bütün önlemleri alıyoruz. Bu haftadan itibaren pazar yerlerine yönlendirme tabelaları da yerleştirdik. Böylece vatandaşlarımızın bir an önce alış verişlerini yapmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.