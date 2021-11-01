Korona virüs, nar ekşisinin kıymetini arttırdı

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Başçayır Yaka Mahallesi'nde yaşayan Elkun Ailesi, ekşi narları adeta şifaya dönüştürüyor. Organik olarak yetiştirdikleri ekşi narların suyunu sıkarak nar ekşisi yapan aile, hem gelenekleri yaşatıyor hem de daha sağlıklı yaşamak isteyenlere önemli bir hizmet sunuyor.

Dedeleri tarafından dikilen ekşi narları organik olarak yetiştirip son baharda hasat ettikten sonra suyunu sıkıp kaynatarak nar ekşisi yaptıklarını belirten 74 yaşındaki Fikriye Elkun, korona virüs ile birlikte nar ekşisinin daha da kıymetlendiğini söyledi. Bu yaşına kadar soslu ekşi veya katkı maddeli gıda tüketmediğini ve ninelerinden gördüğü şekilde beslenmeye dikkat ettiğini belirten Fikriye Elkun, suyunu sıkıp kaynatarak yaptıkları nar ekşisini lezzet ve aromasının yanında pek çok kişinin şifa niyetine tükettiğini söyledi.

Oldukça zor olmasına rağmen yıllardır nar ekşisi yaptığını belirten Elkun, bu yöntemi oğlu Harun ve gelini Yasemin Elkun'e de öğrettiğini söyledi. Sezon boyunca özenle yetiştirilen narlar, sonbahar mevsimi geldiğinde özenle toplanıp temizlendikten sonra yine tamamen doğal yöntemlerle kabuğundan ayıklanıyor. Daha sonra suyu sıkılan narlar odun ateşinde kalaylı kazanlarda yaklaşık 8 saat kaynatıldıktan sonra nar ekşisi oluyor.

Korona virüs kıymetini arttırdı

Korona virüs salgını ile birlikte doğal yaşam ve organik gıdaların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten evin gelini Yasemin Elkun,”Harun ile evlendikten sonra büyüklerimizden öğrendiğimiz yöntemle nar ekşisi yapımına biz devraldık. Eskiden ekşi narın kıymeti yoktu. Tüccarlar almadığı için pek çok kişi toplamazdı bile. Pandemi sürecine girildikten sonra pek çok kişi soslu ekşi yemeyi bırakıp doğal nar ekşisi tüketmeye başladı. Şu anda nar ekşisinin kilosu 50 TL'ye satılıyor. Pek çok kişi verdiği damak tadının yanı sıra şifa için tüketiyor. İhtiyacı olanlara bizler de doğal yöntemlerle ürettiğimiz nar ekşisinden veriyoruz” diye konuştu.