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Korona virüs'e karşı Didim'de sıkı önlem

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi döneminde tedbiri elden bırakmıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin işlek yerleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu sahillerde dezenfekte faaliyetlerini sürdürüyor.


Halkın sağlığını korumak için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak, onlara daha temiz, hijyenik ve sağlıklı yaşam alanı sunmak adına ekiplerimiz İlçemizin tüm mahallelerinde, kamusal alanlarda ve sahillerimizde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

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