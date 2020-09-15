İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüse yakalanan doktor Ankara'ya sevk edildi

Aydın’ın Didim ilçesindeki Didim Devlet Hastanesi’nde görev yapan Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorlarından Op.

Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorlarından Op. Dr. Metin Çalışkan Korona virüse yakalandı. Doktor Çalışkan, ambulans helikopter ile tedavisi için Ankara'ya sevk edildi.


Didim Devlet Hastanesi'nde KBB Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Metin Çalışkan Korona virüse yakalandı. Evde tedavi altına alınan Çalışkan'ın durumu geçtiğimiz gün ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Çalışkan Didim Atatürk Stadyumu'na iniş yapan ambulans helikopter ile Didim'den Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktor Çalışkan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.