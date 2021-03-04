Korona virüsten korkarken, kalp krizinden vefat etti

Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görev yapan gassal Aykut Aydoğdu (33) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personeli gassal Aykut Aydoğdu gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini kapadı. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Aykut Aydoğdu gece saatlerinde rahatsızlandı. Ailesi durumu hemen 112 Acil Servis Ekipleri'ne bilgi verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Aydoğdu'nun kalp krizi geçirdiği belirledi ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Aydoğdu hayata gözlerini kapadı.

Evli ve bir çocuk babası olan Aydoğdu'nun cenazesinin bugün Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.