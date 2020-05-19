Koronavirüs Nazilli'de bayram coşkusuna engel olamadı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Nazilli'de coşkuyla kutlandı. Nazilli Belediyesi tarafından Covid-19 tedbirleri çerçevesinde hazırlanan programda, bando korteji, araçla müzik yayını ve gökyüzünde lazer gösterimi yer aldı.

Nazilli Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hazırladığı kutlama programı vatandaşlardan tam not aldı. İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bando korteji ile devam etti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bireysel katılımın yapılamadığı programda, protokol üyeleri evlerinin balkonuna çıkarak alkışları ile bayram coşkusuna ortak olan vatandaşları selamladı.

Program sonunda açıklama yapan Başkan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı bir gün. 101 yıl önce bugün Anadolu toprakları işgal altındaydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 101 yıl önce bugün vatanı kurtarmak için yola çıktı. Aynı zamanda bugün Kadir Gecesi. Vatandaşlarımızın hem kandilini hem de bayramını canı gönülden kutluyorum. Allah bu millete bir daha böyle zor günler yaşatmasın. Dün nasıl birsek bugün de biriz. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Hazırlanan programın Nazilli'de ilk kez gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Özcan, “Koronavirüs nedeniyle alınan birçok tedbirin içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah bunları daha da genişleterek yapacağız. Şuan 4 araçla ilçemizin dört bir yanında müzik yayını yapıyoruz. Sesli yayın aracımızla bayram coşkusunu halkımıza yaşatmak istedik. Ayrıca bugün bir bando korteji yaptık. Sanırım Nazilli tarihinde bir ilk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gönül istiyor ki Nazillimizi karış karış gezelim. Ancak Nazillimiz çok geniş bir alanda ve 165 bin nüfusa hitap ediyor. Önümüzdeki on yıllarda daha coşkulu bir şekilde bayramlarımızı kutlayacağız. Katılan, iştirak eden 7'den 70'e herkese çok teşekkür ediyorum. Saat 19.19'da hep birlikte evlerimizden İstiklal Marşımızı okuyacağız. Ardından saat 21.00'de gökyüzünde lazer gösterimiz olacak. Tüm halkımızı evlerini balkonuna, bayram coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.