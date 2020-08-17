Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Aydın'da bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Aydın Yaşar isimli vatandaş Korona virüse yakalandı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Yaşar, yaşadığı zorlu süreci sosyal medyadan paylaştığı video ile anlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan yeni tip Korona virüs insanları tehdit etmeye devam ediyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası 35 yaşındaki Aydın Yaşar aniden ateşlendi. Rahatsızlığı sonrası durumdan şüphelenerek Aydın Devlet Hastanesi'ne giden Yaşar'ın covid-19 testi pozitif çıktı. Çıkan sonuç sonrası hastanede tedavi altına alınan Yaşar, hastane odasında çektiği video ile çevresini uyardı.

“Bana bulaşmaz, ben korunuyorum demeyin”

Vatandaşlara temastan olabildiğince kaçınmaları yönünde telkinlerde bulunan Yaşar, “Testin pozitif çıktığını öğrendiğim an psikolojik olarak yıkıma uğradım. Ama ayakta durmaya çalışmamız gerekiyor. Kapalı ortamda uzun süre kalmayın. Allah düşmanıma bile vermesin ama ‘bana bulaşmaz, ben korunuyorum, bana bir şey olmaz' demeyin. Böyle diyenlere tel bir cevabım var. Kendimi koruyorum diye bir şey yok. Bulaşma ihtimali çok fazla. Mesafenizi koruyun, yoksa her şey size mesafeli olur. Vücudunuzda çok fazla ağrılar oluyor. Bu işin şakası yok. Yanımdaki hasta nefes alamaz hale geldi. Onu yoğun bakıma aldılar. Rabbim korona virüs hastası herkese şifa versin. Lütfen dikkat edin” dedi.