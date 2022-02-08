Koronayı atlatan gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

Aydın'ın Köşk ilçesinde yakalandığı korona virüsü yenen 28 yaşındaki Mevlüt Akbaba, iddiaya göre ciğerlerinin iflas etmesi sonucu yaşam savaşını kaybetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da korona virüs ile mücadele devam ederken, Köşk ilçesinde koronayı yenmeyi başaran 28 yaşındaki gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Köşk'te ilçe merkezinde esnaflık yapan Mevlüt Akbaba bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastalığı yenerek taburcu olan ve bir süre sonra tekrar rahatsızlanan Akbaba, tekrar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından gencin ciğerlerinin zarar gördüğü belirlendi. Hemen tedavi altına alınan ve 36 gündür yoğun bakımda kalan Mevlüt Akbaba, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koronayı yenen ancak yaşam savaşını kaybeden Köşklü gencin ani ölümü ailesi, sevenlerini yasa boğarken, Akbaba'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kızılcaköy Bitler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.