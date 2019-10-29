Koruma altına alınan Çan Çiçeği için çalıştay düzenlendi

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde yer alan endemik türlerden Çan Çiçeği için Aydın'da çalıştay düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın stratejik hedefleri kapsamında 2018 yılı içinde seçilen 16 tür arasına Aydın ili için “Tüylü (Yakalı) Çan Çiçeği (Campanula tomentosa Lam. ve Campanula Vardariana) Tür Eylem Planı içine alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın Şube Müdürlüğü ve Celal Bayar Üniversitesi arasında yapılan protokol ile ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde Tür Eylem Planı hazırlanan Çan Çiçeği Çalıştayı, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde yapıldı.

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, 4. Bölge Müdür Yardımcısı M. İbrahim Çolak, Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Kamu Kurumlarının, Yerel Yönetimlerin, Üniversitelerin ve EKODOSD temsilcilerinin katıldığı çalıştay da, Doç. Dr. Emine AlçıtepeE ve DKMP'den İstemihan Kahraman, Çan Çiçeği ve yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Türkiye'de Anadolu'nun batısında yayılış gösteren, habitatı Kuşadası Körfezinin kuzeyinden başlayarak Özdere kayalıkları, Selçuk Efes, St. Jean, Ortaklar, Kuşadası Kirazlı, Söke Akçakonak, Priene, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Eskidoğanbey ve Karina'ya kadar uzanan endemik bitki, çana benzemesi nedeniyle Çan Çiçeği olarak adlandırılıyor. Mayıs ayında ilk çiçeklerini açmaya başlayan bitki, baharla birlikte kaya ve duvar üstlerinde öbekler şeklinde görsel bir şölen sunuyor.

Dünyada yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi için önemli türler arasında yer alan Çan Çiçeğinin, Efes ve Priene antik kentlerinde olması ayrı bir değer taşıyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Liste'sinde “Hassas (VU) kategorisinde yer alan Çan Çiçeği, korunması gereken en önemli türlerin başında geliyor.