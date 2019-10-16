Koruma Kurulu, antik kaya resimleri için tescil çalışması başlattı

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Madran Dağı'nın Çine ilçe sınırlarında yer alan bir bölgesinde tespit ettiğimiz tarih öncesi kaya resimleri için tescil çalışmaları başlattı.

EKODOSD Başkanı Bahatin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Madran Dağı'nın Çine ilçe sınırlarında yer alan bir bölgesinde tespit ettiğimiz tarih öncesi kaya resimleri, maden ocaklarının tehdidi altında bulunduğundan, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat etmiştik.

Koruma Kurulu uzmanları tarafından resimlerin bulunduğu alanda incelemeler yapılarak, tescil çalışmaları başlatıldı. Büyük boyutta bir anakayanın sığınağına çizilen tarih öncesi kaya resimlerine ait figürlerde, iki bezeme, bir kadın figürü ve 17'si sayılabilen birçok el izinin yer aldığı görüldü. Aydın bölgesindeki insanlık tarihinin en eski kültürel miraslarından biri olan kaya resimleri, gelişecek olan ekoturizm faaliyetleri için, bölgenin önemli destinasyonlarından biri olacaktır” dedi.

Madran Dağları'nın farklı bir bölgesinde yeni tespit edilen anıt mezar, nekropol alanı ve antik yerleşkede de incelemeler yapılarak, tescil işlemleri başlatıldığını kaydeden Sürücü, “Tespit edilen kültürel varlıkların her ikisi de, maden ruhsat alanlarının içinde bulunmaktadır. Tescil işlemleri yapıldıktan sonra kurula girerek, 1. derece arkeolojik sit yapılıp, korunması sağlanacak ve gelecek nesillere ulaştırılacaktır. Kültürel varlıklarının bulunduğu alanlar maden tehdidinin yanı sıra, kaçak kazı yapan defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Ne yazık ki binlerce yıllık eserler günümüze kadar ulaşmasına rağmen, patlayıcılarla talan edilmektedir. Bu eserlerin korunması için, başta muhtarlar olmak üzere yöre insanlarına büyük görev düşmektedir. Koruyarak kullanılması halinde öncelikle yöre insanları bundan kazançlı çıkacak, Aydın turizmine de önemli katkısı olacaktır” diye konuştu.