Koruma ve güvenlik görevlilerine eğitim verildi

7126 Sivil Savunma Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında ADÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleşen eğitimi, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter ve Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir gerçekleştirdi. Eğitimde; mevzuat çerçevesinde bulunan yangın, deprem, hırsızlık, sabotaj konuları hakkında bilgi verildi.