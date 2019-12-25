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Korumar Otel'den nitelikli eleman kursu

Turizm sektöründe nitelikli personel sayısını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen nitelikli eleman yetişme kursu, Korumar Otel’de başladı.

Turizm sektöründe nitelikli personel sayısını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen nitelikli eleman yetişme kursu, Korumar Otel'de başladı.


Mesleki eğitim ve beceri geliştirme protokolü (MEGİP) kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Çalışma ve İş Kurumu ile Korumar Otel'in katkılarıyla gerçekleştirilen nitelikli eleman yetiştirme kursu, mesleki bilgi, mesleki yabancı dil ve kişisel gelişim gibi konularında kursiyerlere eğitim verecek. Nitelikli eleman yetişme kursu yaklaşık 3 buçuk ay sürecek.


Korumar Hotel De Luxe Genel Müdürü Tacettin Özden, turizmde nitelikli istihdam sağlamaya devam edeceklerini belirterek “Turizmde nitelikli istihdam artışına katkı için her yıl eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kamu ve özel sektör işbirliği ile ülke istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalarda kamu'nun vermiş olduğu destek için teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Kursiyerlerimizin mesleki bilgi, mesleki yabancı dil ve kişisel gelişim konularında bilgi, deneyim ve niteliklerini arttırıcı çalışmalar yapılacak. Grubumuz olanaklarını istihdam arttırıcı bu tarz eğitim çalışmalarında kullanmaya, Kuşadası, bölge ve ülkemiz turizmine, istihdamına katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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