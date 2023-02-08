Koruyucu aile olmak isteyenler Aydın'dan da başvurabilecek

Kahramanmaraş depremlerinin ardından çocuklara koruyucu aile olmak isteyen Aydınlı vatandaşlar, e-devlet üzerinden veya Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecek.

Geçtiğimiz gün meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, enkaz altından sağ kurtarılan çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar bakanlık bünyesinde koruma altına alınırken, çok sayıda vatandaş da koruyucu aile olmak için bakanlığa başvuru yaptı. Depremde ailesini kaybeden çocukların, yaralarını sarmak isteyen duyarlı vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden veya Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecek.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Deprem nedeniyle çocuklarımıza koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız için duyurunun yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız ilk olarak Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımıza alınmakta, güvenli şekilde bakımları sağlanmakta ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapılmaktadır. Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.