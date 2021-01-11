KOSGEB Aydın İl Müdürü Dülger'in babası kazada hayatını kaybetti

KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'in babası Mehmet Dülger geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan emekli imam Mehmet Dülger (60) bugün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dülger, Eğridere Mahallesi'ndeki dağlık alanda hayvan otlattıktan sonra traktörü ile eve dönerken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen traktörün altında kalan Dülger ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dülger'in hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Dülger'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini üzdü.