Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu Fransa'daki eğitime katıldı

Yıl Atatürk Ortaokulu, ‘We Are Changemakers' adlı Erasmus+ Projesi ile Fransa'daki programa katıldı.

Yıl Atatürk Ortaokulu'nun; Fransa, İsveç, Portekiz ve Türkiye'den Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi ortaklığında yürütmekte olduğu‘We Are Changemakers' Erasmus+ Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projesinin 3'ncü hareketliliği eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri çerçevesinde öğrenci gruplarının kısa vadeli değişimleri etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Lycee EIC ev sahipliğinde Fransa'nın Lille şehrinde Köşk'ü temsilen Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ve Şube Müdürü Hami Özer, Matematik Öğretmenleri Zeynep Ceren Çiftsüren ve Mehmet Kazancı, Türkçe Öğretmeni Arzu Özer ve 5 öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

5 günlük öğretme ve öğrenme faaliyetleri çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler; eko okul uygulamaları, geri dönüşüm uygulamaları, alan ziyareti, doğa yürüyüşü ve sanat atölyeleri ,spor etkinlikleri, poster sunumları gibi çok çeşitli aktivitelere katıldı. Ayrıca 5 günlük eğitim süresi içinde Paris gezisine katılan öğretmen ve öğrenciler Fransa'nın kültür ve tarihi ile ilgili bilgi ve gözlem edinme şansı buldu. Etkinliğin son günü Tourcoing Belediye Başkanı ziyaret edilerek akşam veda yemeği ve sertifika töreni ile etkinlik kapanışı yapıldı.

Eğitim ile ilgili bilgi veren Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, "Fransa'da gerçekleşen beş günlük eğitimin genel amacı; sürdürülebilir tüketim ve üretim, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması, geri dönüşüm ve 2030'a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması gibi hedef 12 temasının çeşitli etkinlik, aktivite ve alan ziyaretleri ile öğrenci ve öğretmenlerde farkındalık sağlamaktır" dedi.