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Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu İsveç'e gitti

Köşk 100.

Yıl Atatürk Ortaokulu ‘We Are Changemakers' adlı Erasmus+ Projesi ile İsveç'e gitti.



Yıl Atatürk Ortaokulu'nun; Fransa, İsveç, Portekiz ve Türkiye'den Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi ortaklığında yürütmekte olduğu ‘We Are Changemakers' Erasmus+ Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projesi'nin 2. hareketliliği eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri çerçevesinde kısa dönemli ortak personel eğitimi İsveç'in Stockholm şehrinde gerçekleştirildi. Eğitime Yıl Atatürk Ortaokulu'nu temsilen Matematik Öğretmenleri Zeynep Ceren Çiftsüren ve Mehmet Kazancı ile Müzik Öğretmeni Sakine Gülcek katıldı.



'Yeşil Meslekler Konusunda Kariyer Rehberliği' temalı yeşil öğrenme için kullanılan üretkenliğin okullarda sürdürülebilir düzeyde uygulanması için yöntemler, sanat temelli yöntemler, anlayış, empati ve deneyim kavramlarına dayalı yaklaşımlar yoluyla iklim değişikliği farkındalığı ve Kaufman & Beghetto 4C üretkenlik modeli üzerinde 4 gün eğitim alan katılımcılar aynı zamanda konuyla ilgili saha ziyaretlerinde bulunarak öğrencileri bu mesleklere yönlendirebilmek adına deneyim ve bilgi birikimi sağladılar.

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