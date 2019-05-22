Köşk bayrama hazırlanıyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ‘Daha Güzel Bir Köşk İçin' sloganıyla yola çıkan Köşk Belediyesi, park, bahçe, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Köşk Belediyesi ekipleri, park bahçe ve tüm yeşil alanları bayrama hazırlıyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, belirtilen alanlarda uzayan ve çirkin görüntü oluşturan yabani otların temizliği gerçekleştiriliyor. Vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda bayram geçirmelerini amaçlayan Köşk Belediyesi, çalışmalara ise bayrama kadar aralıksız bir şekilde devam edecek.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bayrama kadar temizlik çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek, ekiplerimiz ilçemizde tam kadro sahada. Park ve bahçelerimizde halkımızın bayramda güzel zaman geçirebilmesi için gayretle çalışıyoruz. Bahçe ve yeşil alanlarda gerek ilaçlama, gerek otların kesilmesi ile ilgili ekiplerimiz gayret ve özenle çalışmalarını sürdürüyor. Kapsamlı olarak başlattığımız temizlik çalışmaları sadece bayrama özel kalmayacak, belirli periyotlar ile devam ederek en sağlıklı şekilde halkımızın hizmetinde olacak” dedi