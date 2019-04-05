Köşk Belediye Başkanı Güler, dualarla görevi devraldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde belediye başkanı seçilen Nuri Güler, görevini dualarla devraldı. Belediye önünde düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken mazbatayı aldıktan sonra Köşk Belediye Başkanı olarak ilk mesajını veren Başkan Güler, “Kimseyi ötekileştirmeden bu hizmet çıtasını daha da yükseklere taşıyacağız” dedi.

Aydın İl Seçim Kurulu'ndan beraberindeki kalabalıkla birlikte mazbatasını aldıktan sonra toplu olarak Köşk Belediyesi'ne gelen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ile birlikte Köşk Belediyesi önünde düzenlenen törende belediyesi önünde belediye personeli ve vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.

Dualarla başlayan devir teslim töreninin açılışında konuşan ve Köşk Belediyesi'nin 10 yıldır başkanlığını yapan Rıfat Kadri Kılınç, döneminde güncellenmiş rakamlarla 179 milyon liralık yatırım yapıldığını ve belediyenin şu anda yüzde 90'ı kamu kurumlarına olmak üzere 41 milyon lira borcu olduğunu belirtti. Seçim kaybetmeden bu görevi yüzünün akıyla devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Kılınç “10 yılda güzel hizmetler yaptık. Köşk ilçemize hastane, üniversite, altyapı yaptık. Beni yalnız bırakmayan necip milletimize teşekkür ediyorum. Herkes bir çok şey söyledi. Ancak ben buradan açıklayayım. Köşk ilçemize 179 milyon liralık yatırım yaptık. Belediyenin borcu konusunda bir çok şey söylediler. Yüzde 90'ı kamuya olmak üzere 41 milyon lira borcumuz var. Nuri Başkan'a ve yol arkadaşlarına tebrik ediyorum. Herhangi bir ihtiyaç duyulması halinde her zaman yanlarındayım” diyerek Güler ve ekibine başarı dileklerini sundu.

“Kalemizi koruduk”

Zor bir seçim süreci geçtiğini ve kalelerini koruduklarını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, “Hiç alakası olmayan partiler birleşti. Felaket senaryoları ürettiler, Allah'a şükür gerçekleşmedi. Dersimizi çalışacağız. Hedefimiz bundan sonra 2023” diyerek Belediye başkanı olarak 10 yıldır hizmet veren Rıfat kadri Kılınç'a teşekkür edip yeni başkan Nuri Güler ve ekibine başarı dileklerini sundu.

“Hedefimiz hizmet bayrağını daha da zirveye taşımak”

Konuşmasına yol arkadaşlarına ve başta Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan'a ve kendilerine inanlara teşekkür ederek başlayan Köşk Belediyesi'nin yeni başkanı Nuri Güler, “Sanki kale düşecekmiş gibi hava estirdiler. Ben ‘inanmayın' dedim. Ve yanılmadım. Artık dün dünde kaldı. Köşk ilçemiz iktidarın hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. İktidarın katkısı olmasa bugün kat edilen mesafe kat edilemezdi. Biz hizmet çıtasını daha da yükseklere taşıyacak, bayrağı daha da zirveye dikeceğiz. Köşk ilçemizde yaşayan 27 bin 500 vatandaşımız belediyenin imkanlarından eşit olarak faydalanacak. Acil eylem planı hazırladık. Soyla belediyeciliğe, kültür belediyeciliğine elden bırakmayacağız. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve kooperatiflerimizle diresek temasında olacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların Nuri Güler, beraberindekilerle birlikte makam odasına geçerek Köşk Belediye Başkanlığı görevine başladı.