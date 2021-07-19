Köşk Belediye Başkanı Güler'den 'Kurban Bayramı' mesajı

Başkan Güler, "Bayramlar, dini duyguların perçinleştiği müstesna günlerdir" dedi.

Bayramların birlik ve beraberlik anlamında önemli günler olduğunun altını çizen Başkan Güler, “İnsanları birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, dini duyguların perçinleştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği müstesna günlerdir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Fedakarlığın simgesi olan Kurban ibadeti, insanları birbirine yaklaştıran, komşumuzu akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı bir ibadettir. Bu bayram bizlere düşen en büyük görev muhtaç insanlarımıza sevgimizi taşımaktır" dedi.

Dini bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmenin de önemli olduğunu hatırlatan Güler, "Özellikle, sevindirmenin ön plana çıktığı Kurban Bayramı'nda, yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak darda olanların, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizler ile tedaviye muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ziyaret edilerek hatırlanması, desteklenmeleri ve sevindirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın, ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile kesilen kurbanların ve yapılan duaların kabulünü yüce Rabbimden niyaz ediyor, Milletimize ve hemşehrilerimize aileleri ile birlikte daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.