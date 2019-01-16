Köşk Belediye Başkanı Kılınç; AK Parti'nin neferi, davamızın savunucusuyum

Aydın'ın Köşk ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve görev süresinde Köşk ilçesini AK Parti'nin kalesi haline getiren ancak son seçimlerde aday gösterilmeyen Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç yaptığı basın açıklaması ile kesinlikle küskün olmadığını belirtti. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini belirten Başkan Kılınç, “İlçemin gelişip kalkınması için partime yakışır bir şekilde hizmet etmeye çalıştım. AK Parti'nin bir neferi olarak, partimizin ve adaylarımızın arkasındayım” dedi.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden belediye başkanlığı görevi 31 Mart'ta sona erecek olan Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, halka hitaben yaptığı açıklamada “Sizlerin teveccühü ile iki dönem üst üste Köşk Belediye Başkanlığı gibi şerefli ve onurlu bir göreve layık görüldüm. Bunun sonsuz iftiharını yaşamaktayım. Öncelikle bizlere destek veren veya vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Köşk Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bu güne kadar gece gündüz demeden, mesai gözetmeden ve mahalle ayrımı yapmadan eşit hizmet sunma gayretiyle ‘Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışı içerisinde olduk. Görev yaptığım süre içerisinde birlikte çalıştığım belediye meclis üyelerime ve tüm ilçe teşkilatımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diyerek Köşk halkına teşekkür etti.

“Partimin neferiyim, adayların arkasındayım”

Kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin saflarında davaya inanarak bir nefer gibi görev aldığını belirten Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Bu davaya inanmış yol arkadaşlarımızla birlikte Köşk ilçesini AK Parti'nin Aydın'daki kalesi durumuna getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayı ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Savaş, bütün ilçe belediye başkan adaylarımız ve Cumhur İttifakı adaylarımızın etrafında kenetlenmiş vaziyetteyiz. Partimize ve adaylarımıza bütün desteğimizle davamızın arkasındayız, savunucusuyuz. Görev ve hizmet yarışlarındaki bayrağın kime verilmesi takdir edilmiş ise biz bu bayrağın altında toplanmış vaziyetteyiz ve desteğimizde sonuna kadar devam edecektir. Bizim sevdamız AK Parti sevdası, hizmet sevdası, memleket sevdası ve Recep Tayyip Erdoğan sevdasıdır. Bizim düsturumuzda sen ben yoktur, biz vardır. Bu anlayış ve tutum içerisinde 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Aydınımızın Cumhur İttifakı ile birlikte seçimin zaferle sonuçlanacağına yürekten inanıyor, tüm adaylarımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.