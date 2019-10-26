Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ADÜ öğrencileri ile buluştu

Yerel yönetimler dersi kapsamında öğrencilere konferans veren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, yerel yönetim, ilçe belediyelerinin yasal sorumlulukları, Büyükşehir Yasası hakkında bilgilendirme yaptı. Güler, ilçede yapılmasını planladığı sosyal ve kültürel etkinlikleri de öğrencilerle paylaştı.

Etkinlik; Köşk MYO Yerel Yönetimler Programı Öğr. Gör. Hayri Kemiksizoğlu'nun, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e teşekkür belgesi vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.