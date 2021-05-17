Köşk Belediye Meclis'inden İsrail'e tepki

Köşk Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ilk oturumunda İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırılar ortak bir bildiri ile kınandı.

Köşk Belediyesi, Mayıs ayı ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Nuri Güler başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Güler; mecliste Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri adına İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırıların kınandığı bir bildiri okudu.

“Vahim bir boyuta ulaşmıştır”

Ortak bildiride İsrail'in Filistinlilerin yaşam hakkını ihlal ettiğini söyleyen Güler, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının arttığını kaydetti. Güler, “Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir” dedi.

“Etkili bir tavır alınması şarttır”

Köşk Belediyesi olarak Filistin'in yanında olduklarını belirten Güler, İsrail'e karşı net bir tavır sergilenmesi gerektiğini savundu. Bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi: “Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Köşk Beldiyesi meclis üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.”