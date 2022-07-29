Köşk Belediyesi atık betonları geri dönüşüme kazandırıyor

Aydın'ın Köşk ilçesi merkezinde elektrik tellerinin yer altına alınması çalışmasında meydana çıkan atık beton direkler geri dönüşüme kazandırılıyor.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in modern kentleşme yolundaki çalışmaların başında gelen ve Köşk'ün 4 merkez mahallesinde hayata geçirilen 23 Milyon TL yatırım bedelli Enerji Hattı Nakil Projesinde tüm tasarruf tedbirleri korunarak çalışılmaya devam ediliyor.

Elektrik tellerinin yer altına alınması ve modern aydınlatma sisteminin ilçede kullanılmaya başlanmasıyla birlikte elektrik dağıtımında ve ilçenin aydınlatmasında kullanılan beton direklerin geri dönüşüme kazandırılma çalışması başladı. Serdaroğlu Mahallesinde ve ilçenin birkaç noktasında biriktirilen atık beton direklerin betonları iş makinesiyle kırılarak içindeki metal parçalar geri dönüşüme kazandırılıyor. Geri dönüşüm çalışmasında görev alan ekipler, elde edilen metal parçaların yanı sıra kırılan beton parçalarının da dolgu malzemesi olarak ihtiyaç olan noktalarda kullanılacağını söyledi.