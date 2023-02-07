Köşk Belediyesi, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet gibi malzemelerin Belediye Hizmet Binasında toplanacağını belirtti. Güler paylaşımlarında “Kıymetli hemşehrilerimiz, Ülkemizde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Depremden etkilenen vatandaşlarımız için Köşk Belediyesi olarak başlattığımız yardım kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz. Isıtıcı, Battaniye, Bot, Mont, Çorap, Atkı, Yağmurluk, Kişisel Kışlık Giysi, Eldiven, Bere gibi yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere Belediye Hizmet Binamıza ulaştırabilir veya 0 552 464 60 30 numaralı telefon üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bu felaketi hep birlikte atlatacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Güler'in ilk paylaşımının ardından duyarsız kalmayan Köşklü vatandaşlar ise ellerine aldıkları yardım malzemeleri ile Köşk Belediye binasına geldi. Depremzedeler için tek yürek olan vatandaşlar atkıdan sobaya, battaniyeden monta kadar birçok eşyayı belediye ekiplerine teslim etti. Kısa sürede yoğun katılımla toplanan eşyalar ise belediye personelleri tarafından araçlara yüklenerek yola çıktı.

Duyarsız kalmayan Köşklü vatandaşlara teşekkür eden Başkan Güler ise “Teşekkürler Köşk. Deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımlarımız Belediye Hizmet Binamızda toplanmaya başladı. Kısa sürede çağrımıza yanıt bulduk. Vatandaşlarımıza destek ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum” dedi.