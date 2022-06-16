Köşk Belediyesi, Güzelköy ve Cumadere'de parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Güzelköy - Cumadere arasında bulunan bağlantı yolunun kilitli parke taşı döşeme çalışmasının tamamlanmasıyla her iki mahalle için ulaşım ağı ve kalitesinde güzel bir çalışma olduğunu belirtti. Güzelköy mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını hakkında bilgi veren Başkan Nuri Güler; Güzelköy ve Cumadere mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımız için çalışmasını tamladığımız bağlantı yolu çok önemliydi. İkinci bir alternatif yol olan Köşk-Ödemiş karayolu güzergahının dar ve işlek bir trafiğe sahip olması sebebiyle Güzelköylü ve Cumadereli hemşehrilerimiz gerek ulaşım olsun gerekse tarım arazilerine gitmek için bu bağlantı yolunu sıkça kullanıyordu. Bizde bağlantı yolu güzergâhını çalışma programımıza ekleyerek kısa bir sürede 5.000 metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Köşk Belediyesi olarak, halka hizmet etmeyi gönül işi olarak görüyoruz. Yeni hizmetlerle gönüller kazanmaya ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz İlçemizin tamamında parke taşı döşeme çalışmasına dair tüm çalışmaları tamamlamak ve bu sayede ilçemizin genelinde çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın daha rahat ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve ulaşım ağı kalitemizi genişleterek arttırmak olacaktır” dedi.