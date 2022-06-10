Köşk Belediyesi, Hacet Dede zirvesine ulaştı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla Köşk'e bağlı mahallelerde yol greyder çalışmasının programını aralıksız devam ettiren Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Köşk'e bağlı başta tarım arazisi olmak üzere birçok mahallenin ulaşım sorununu hızla çözüme kavuşturdu. Gökkiriş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hacet Dede mevkiine ulaşan ekipler, bölgede greyder yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Belediye olarak 'çözüm odaklı hizmet' anlayışı ile çalışma programı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Yavuzköy, Beyköy, Köşk Ovası güzergahlarında çiftçilerimiz için ulaşım sorununu ortadan kaldırarak rekor seviyede greyder yol düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Akabinde yüksek kesimlerde yer alan mahallelerimizde de üreticilerimizin incir bahçelerine kolaylıkla gidebilmeleri, mahsullerini rahatça taşıyabilmeleri için sezon öncesinde yollarımızı hemşehrilerimiz için hazırladık. Ekiplerimiz bu gün Gökkiriş Mahallesi'nden devam eden greyder çalışmasında Hacet Dede zirvesine ulaştı. Tabi bu çalışmamızdaki en önemli etken belediye araç filosunda yaptığımız güçlü hamleler oldu. Bakın bu çok önemli, greyderimiz bir yıl içinde Köşk Belediyesi tarihinde ilk defa bu kadar aktif ve faal hizmette bulundu ve rekor saatte yol çalışması gerçekleştirdi. Bu üreticilerimiz ve çiftçilerimiz için çok önemli bir yol çalışmasıdır. Yapılan yollarımız ve hizmetlerimizin çiftçilerimize hayırlı olmasını, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce Yavuzköy, Beyköy, Ovaköy, Koçak, Cumadere, Güzelköy, Köşk Ovası, Çay Kenarı ve Aşpişen mevkilerinde başlatılan iş programının ardından Köşk'ün yüksek kesimlerindeki tarım arazilerinden Başçayır, Akçaköy, Ilıdağ, Cumayanı, Sarıçam, Karatepe, Ketenyeri, Kızılcaköy ve Gökkiriş mahallelerinde zeytin, incir, kestane, yayla ve diğer tarım arazisi yollarında yol düzenleme çalışması ile ihtiyaç duyulan güzergahlarda da dolgu, bakım ve genişletme çalışmasının tamamlandığı bildirildi.