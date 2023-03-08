Köşk Belediyesi, kadınları unutmadı

Aydın'ın Köşk ilçesinde sokak sokak dolaşan belediye ekipleri, kadınlara çiçek takdim ederek 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aydın genelinde olduğu gibi Köşk ilçesinde de kadınlar unutulmadı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla ilçe genelinde sokak sokak gezen ekipler, Köşklü kadınlara çiçek takdim ederek, Kadınlar Günü'nü kutladı. Kırmızı karanfillerin dağıtıldığı etkinlikte hastanelerden kurumlara kadar birçok noktayı gezen ekipleri karşısında gören kadınlar ise takdim edilen çiçekleri alarak, duyarlılıklarından dolayı Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konu ile ilgili Köşk Belediyesi'nden yapılan paylaşımda ise “Gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip olan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Bugünün anısına, ilçemizdeki kadınlarımıza çiçek armağan ettik, Belediye Başkanımız Nuri Güler'in selamlarını ilettik” ifadeleri yer aldı.