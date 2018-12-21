Köşk Belediyesi personelinden Başkan Kılınç'a destek

6360 sayılı Yasa ile ilçe belediyelerinin çektiği sıkıntı ve zor günleri Köşk Belediyesi olarak bir aile dayanışması çerçevesinde sorun yaşanmadan atlatıldığını ifade eden Şantiye Şefi Müslim Kuşaksız; “Bizler Köşk Belediyesi ailesinin fertleri olarak ve beraberlik çerçevesinde güçlü bir aileyiz. Belediyemizden maaş alacağımız kalmadı, hepsi ödendi. Bu konu ile ilgili çıkan dedikodular asılsızdır. Maaşlarımızdan ve ödemelerimizden memnunuz. Belediyemizin yapmış olduğu hizmet ve çalışmalar ilçe tarihinde adete bir ilkleri teşkil etmektedir. Bu hizmet ve yatırımlar Köşk Halkını memnun ettiği gibi bizleri de memnun etmektedir. Bizler de Köşk Belediyesi ailesinin birer ferdi olarak Başkanımız Rıfat Kadri Kılınç'ın destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Belediye personellerinin bir arada olduğu zaman dilimi sohbet ve kaynaşma havasında geçerek Başkan Kılınç'a olan desteklerini tekraren ifade ettiler.