Köşk Belediyesi personelinden dostluk turnuvası

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, halı saha turnuvasına katılan takımlara teşekkür ederken, birincilik derecesini kazanan takım başta olmak üzere turnuvaya katılan tüm takımları da kutladı.

Sporun önemine değinen Başkan Kılınç; "Organizasyondaki amaç ilçemizdeki gençlerin kaynaşması ve dayanışmasını sağlamaktı. Belediyemiz bünyesinde farklı birimlerde görev yapan personelimizin birlikte takım çalışması yapmasını sağladık. Ayrıca Belediye çalışanlarımız ve ilçedeki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması yanında halı sahamızın aktif olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Çünkü; spor yapmak için iradeye, kararlılığa, düzenli olmaya, yani hayatınızı yönetmeye ihtiyacımız var. Karşılaşmalarda fair-play'in ön planda tutulması turnuvaya damga vuran en önemli unsur oldu. Centilmence başlayıp tamamlanan ve turnuvamızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve sosyal sorumluluk adına destekleyici olan sponsor Güney Kutbu firmasına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Final karşılaşması sonunda yapılan konuşmanın ardından turnuvaya katılarak dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Başkan Kılınç tarafından takdim edildi. Tören, final grubuna kalan takım oyuncularının hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.