Köşk Belediyesi, yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla ekipler ilçe genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Güler, ilçe genelindeki ulaşım ağı kalitesinin artırılması ve çiftçilerin yol güzergahlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan programlı çalışmaların startını vermişti. Bu çerçevede harekete çalışmalarını sürdüren ekipler Koçak, Beyköy ve Ovaköy mahallelerinde yol tesviye ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Yıl boyunca ilçemizin ulaşım ağı çalışmasında ekiplerimiz ile birlikte yoğun bir çalışma programı gerçekleştirdik. Gerek yol yapım gerek yol düzenleme gerekse parke taşı çalışması olsun, Köşk'te yaşayan bütün vatandaşlarımız için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız, vatandaşımıza, çiftçimize, üreticimize en iyi şekilde hizmet etmek” diye konuştu.