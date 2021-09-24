İhlas Haber Ajansı

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Köşk Belediyesi'nden konaklama sorunu yaşayan öğrencilere destek

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksek okulunu kazanan ve konaklama yeri bulmakta sorun yaşayan öğrencilere destek vereceklerini açıkladı.



Öğrencilerin konaklama yeri bulamama sorunu için harekete geçen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk Belediyesi olarak Köşk MYO'da okuyan öğrencilere konaklama konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Gençler bizim başımızın tacı, aydınlık yarınlarımız. Bugün itibariyle üniversiteye başlayan kardeşlerimizin bir takım konaklama sorunları olduğunu duyduk ve Köşk Belediyesi olarak ilçemizde konaklamak isteyen öğrencilerimize destek olma kararı aldık. Konaklama ve benzeri sorunları olan tüm öğrencilerimiz Köşk Belediyesi WhatsApp Hizmet Hattı üzerinden bizlere ulaştıkları takdirde mağduriyetlerini gidermek adına elimizden gelen tüm desteği kendilerine sağlayacağız. İnşallah bu süreçte hiçbir kardeşimiz mağdur olmayacak.” diye konuştu.

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