Köşk Belediyesi'nden tüm camilerde kapsamlı temizlik

Köşk Belediyesi Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla ilçedeki 28 mahallede bulunan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılarak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlanıyor.

Köşk Belediyesi ekipleri her gün mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede bulunan camiler de unutulmadı. Ekipler hem pandemi nedeniyle hem de vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmesini sağlamak için ilçede bulunan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Cami halılarını halı yıkama makinesiyle yıkayan ekipler, camideki tüm camları, duvarları ve malzemeleri dezenfekte ederken, cami bahçelerindeki lavabo ve şadırvanları da yıkayıp temizliyor.

Köşk Belediyesi olarak her konuda vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Başkan Nuri Güler, “Camilerimiz bizim maneviyatı yüksek, mukaddes yerlerimiz . Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı yerlerde ibadetlerini yapmaları, bizim için çok önemli. Bu amaçla 28 mahallemizin tamamında bulunan camilerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Bizler Belediye olarak her konuda hemşerilerimizin yanındayız ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren cami imamları ve cemaati, “Belediye ekiplerimiz sağolsun camilerimizde güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Daha temiz, ferah bir ortamda ibadetlerimizi edebileceğiz. Emeği geçen Köşk Belediye Başkanımız Nuri Güler'e ve ekiplere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.