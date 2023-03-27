Köşk Belediyesi'nden yapılandırma imkanı

Köşk Belediyesi 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle ilçede belediyeye borcu olan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için harekete geçti.

31 Aralık 2022 öncesinde Köşk Belediyesi'ne emlak, vergi, kira gibi borcu olup gecikme faizi ve cezaları biriken ve bu yeni fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların, 31 Mayıs 2023'e kadar Köşk Belediyesi, Tahsilat servisine müracaat etmeleri gerekiyor. Belediyeye olan borçların tamamını içine alan yapılandırma çerçevesinde vatandaşlar borçlarını peşin veya vadeli olarak ödeyebileceklerini ifade eden Köşk Belediyesi konu ile ilgili açıklamada "Mükelleflerimizin peşin veya 48 aya varan taksit imkanlarıyla, nakit ve kredi kartı şeklinde ödemelerini yapmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmaya başlasa da ödemelerini tamamlayamayan vatandaşlarımızın da bu imkandan faydalanacağını düşünüyoruz. Borcu olan tüm vatandaşlarımızı bu önemli imkandan yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.