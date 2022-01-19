Köşk Belediyesi'nin istinat duvarı çalışmaları devam ediyor

Köşk Belediyesi ekipleri, Başkan Nuri Güler'in talimatıyla mahallelerde yol yapım, bakım ve genişletme çalışmalarının yanı sıra istinat duvarı inşa etmeye devam ediyor.

Köşk Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını olumsuz etkileyen yollarda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla başlatılan yol yapım, genişletme ve istinat duvarı inşa çalışmalarını Ahatlar mahallesinde sürdürüyor.

Mahallelerdeki ulaşımı aksatan ve riskli görülen yollarda meydana gelebilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla istinat duvarı çalışmalarını sürdüren Köşk Belediyesi ekipleri, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlemlerini almaya devam ediyor.

Yol çalışmaları kapsamında olması muhtemel çökme riski taşıyan yollarda başlatılan istinat duvarı çalışmalarının ihtiyaç duyulan mahallelerde devam edeceğini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Gerek kendi planlamalarımız gerekse mahalle muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, mahallelerimizde yolların genişletilmesi ve olması muhtemel çökmelerinin önüne geçmek ve güvenli ulaşımın sağlanması için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar pek çok mahallemizde yeni yol yapımı, yol genişletme, kilitli parke ve riskli olarak değerlendirilen yollarda istinat duvarı çalışması gerçekleştirdik. Müreffeh bir Köşk için çalışıyoruz. İlçe merkezi, kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.