Köşk Belediyesi'nin sivrisinek mesaisi başladı

Çalışmalar çerçevesinde caddeler ve sokaklarda olmak üzere ilçe merkezi ve mahallelerde periyodik olarak ilaçlama yapılırken, çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaçlar kullanılıyor. Etkin bir mücadele için ilaçlama esnasında vatandaşlardan kapı ve pencerelerini açık bırakmalarını isteyen yetkililer tarafından yapılan anonslarda "Uçkunla mücadele çerçevesinde, mahalle ve sokaklarımızda ekiplerimizin ilaçlama çalışmalarımız başladı. İlaçlamalar esnasında daha etkili sonuç alabilmek için vatandaşlarımızın kapı ve pencerelerini açık tutmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

İlaçlama çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve ekibine teşekkür etti. Yapılan çalışmalarla vatandaşlara rahat bir nefes aldıran Köşk Belediyesi'nin, ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.