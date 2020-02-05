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Köşk Devlet Hastanesi kansere dikkat çekti

Köşk Devlet Hastanesi’nde ’4 Şubat Dünya Kanser Günü’ dolayısıyla stant etkinliği düzenlendi.

Köşk Devlet Hastanesi'nde '4 Şubat Dünya Kanser Günü' dolayısıyla stant etkinliği düzenlendi.


Halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, hastalara kanserin önlenebilir bir hastalık olduğu ve taramalar hakkında bilgi verilerek, broşürler dağıtıldı. Yetkililer, "Kanserden korunmak için, sağlıklı ve dengeli beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, kanser taramalarınızı ihmal etmeyin" dedi.

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