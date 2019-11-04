‘Köşk Efesi' isimli robot ile Türkiye'yi temsil edecekler

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi ve TBA Merkezi Robot Takımı ‘Köşk Efesi' isimli robot ile Türkiye'yi Finlandiya'da temsil edecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi ve Tasarım Beceri Atölyeleri Merkezi bünyesinde oluşturulan Robot Takımı, Robotex Turkey tarafından 02-03 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen uluslararası Robot Festivali'nde Basketbol Kategorisi'nde Türkiye 3'üncüsü oldu. Robot Takımı elde ettiği bu derece ile Mart ayında Finlandiya' da yapılacak olan finallere katılmaya hak kazandı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Toprak Can Tepe ve Ahmet Erkek, Danışman Öğretmenleri Efeler Abdülhamid Han MTAL Müdür Yardımcısı Mustafa Demirel ve Aydın Bilim Akademisi ve TBA Danışman Öğretmeni Bekir Tutar ile yarışmaya hazırlandı. Festivalin Türkiye etabında 80 okul ve 274 takım arasından sıyrılarak finale katılmayı başaran takım, “Köşk Efesi” isimli robotlarıyla Türkiye'yi Finlandiya'da düzenlenecek yarışmada temsil etmeye hak kazandı.