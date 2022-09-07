Köşk halkı kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutladı

Aydın'ın Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıldönümü kutlama etkinlikleri büyük coşkuya sahne oldu. Atlı zeybekler ve mehter eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar halk konseri ile doruğa ulaştı.

6 Eylül 1922 yılında düşman işgalinden kurtulan Köşk ilçesi, destanın yazıldığı yüzüncü yılında büyük coşkuya sahne oldu. Günler öncesinden hazırlıkları tamamlanan yüzüncü yıl kutlamalarında sabahın erken saatlerinde top atışları ile kutlamalar başladı. Atatürk büstüne çelenklerin sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından akşam saatlerinde devam eden kutlamalar farklı bir etkinlikle devam etti. Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklere eski bakanlardan Atilla Koç başta olmak üzere AK Parti milletvekilleri, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan, AK Parti ve MHP İlçe başkanları, daire müdürleri ve amirleri, şehit ve gazi yakınları, gaziler, STK temsilcileri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Vatandaşlarla birlikte tüm protokol üyeleri atlı zeybekler ve mehter eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Mehter davulunun deve üzerinde çalındığı dev bayraklı yürüyüş büyük coşkuya sahne oldu. Kent meydanına kadar kol kola yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar ilçe meydanında mehter ve zeybek gösterilerini büyük beğeni ile izledi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, göreve geldiği günden bu yana yapılan hizmetlerini videolu slayt şeklinde anlattıktan sonra yaptığı konuşmada 100 yıl önce yaşanan Yunan mezalimini dile getirdi. Başkan Güler, “3 yıl Yunan esaretine giren bölgemiz ve Köşk ilçemiz camilere doldurulan insanlarımızın önce öldürülerek sonra da yakılarak katledilişini yaşadı. Bu acı mezalim 9 Eylülde Yunanlıların denize dökülmesi ile bir kez daha Türk insanımızın esaret altına alınamayacağını göstermiş oldu. Allah bir daha milletimize böyle acı günler göstermesin” dedi.

Etkinliklerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Güler, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Uzun süren pandeminin ardından insanlarımızın üzerindeki gerginliği de atmış olduk. İnsanlarımızın çok memnun olduğunu düşünüyorum. Onların memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir. Kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi.

Gecenin sonunda 10 binden fazla vatandaşın izlediği Aydilge ve Uğur Işılak konserleri ile son buldu.