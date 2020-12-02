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Köşk ilçe pazarı Cuma günü kurulacak

Aydın’ın Köşk ilçesinde her hafta Cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Cuma günü kurulacak.

Aydın'ın Köşk ilçesinde her hafta Cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Cuma günü kurulacak.



Köşk Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından dolayı Cumartesi günü kurulacak olan ilçe pazarımız Cuma gününe alınmıştır. HES kodu bulunmayan pazarcı esnafımız pazar yerine kesinlikle alınmayacaktır. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için pazar yerimizde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde uyulması büyük önem arz etmektedir. Bu zorunlu süreçte, göstermiş oldukları özveri ve hassasiyetten dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

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