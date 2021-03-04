Köşk ilçe pazarı Cumartesi kurulacak

Aydın'ın Köşk ilçesinde semt pazarı eski günü olan Cumartesi gününe alındı.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında düşük riskli iller kategorisinde yer alan Aydın'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Alınan karar doğrultusunda Köşk ilçesindeki semt pazarı tekrar eski günü olan Cumartesi'ye alındı. Köşk Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızca tüm valiliklere gönderilen ‘Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler' konulu genelge kapsamında, orta riskli kent olarak belirlenen Aydın genelinde, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, ilçe pazarımız eskiden olduğu gibi Cumartesi günleri kurulacaktır. İlçemizde kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konularında daha duyarlı davranmaları ve tedbirlere dikkatle riayet etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.