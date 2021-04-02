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Köşk ilçe pazarı Pazartesi kurulacak

Aydın’ın Köşk ilçesinde Cumartesi günleri kurulan semt pazarı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Pazartesi gününe alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Cumartesi günleri kurulan semt pazarı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Pazartesi gününe alındı.


Kontrollü normalleşme süreci kapsamında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer alan Aydın'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Alınan karar doğrultusunda Köşk ilçesindeki Cumartesi günleri kurulan semt pazarı Pazartesi'ye alındı. Köşk Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, alınan yeni tedbirler doğrultusunda; Cumartesi günleri kurulan ilçe pazarımızın günü Pazartesi olarak değiştirilmiştir, esnaf ve vatandaşlarımıza duyurulur. Maske, mesafe ve hijyen konularında daha duyarlı davranmamız bizim ve sevdiklerimizin sağlığı için önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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